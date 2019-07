CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ICARDI DYBALA / Si infiamma il duello tra Juventus e Inter. Oggi in Cina si giocherà l'attesa amichevole tra le due storiche rivali italiane, divise come sempre anche sul mercato. Al centro dell'attenzione resta Mauro Icardi, fuori dal progetto nerazzurro e nel mirino di bianconeri, che hanno già ottenuto il suo gradimento.

Rimasto ad allenarsi da solo ad Appiano, oggi l'ex capitano non sarà tra i protagonisti in campo, ma di lui si continuerà a parlare nelle prossime settimane: clicca qui per restare aggiornato.

Nonostante il lavoro sottotraccia del Napoli, per Icardi resta calda la pista che porta a Torino. Il calciatore, riporta la 'Gazzetta dello Sport', si aspetta di essere reintegrato al termine della tournée della squadra in Asia, mentre il suo futuro potrebbe essere chiarito solo ad agosto inoltrato. Tuttavia, tra Marotta e Paratici sembra esserci grande gelo: così, l'a.d. nerazzurro, che nell'affare Icardi vorrebbe inserire Dybala, potrebbe decidere di trattare direttamente con il presidente Agnelli.