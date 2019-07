MILAN INFORTUNIO THEO HERNANDEZ / Indicazioni positive dal campo, mentre non arrivano buone notizie dall'infermeria con diversi acciacchi che complicano il lavoro di mister Marco Giampaolo. IlMilan fa il suo debutto in International Champions Cup perdendo per 1-0 contro un BayernMonaco affrontato in piena emergenza.

E oltre ai problemi di, Ricardo, i rossoneri devono fare i conti anche con l'infortunio del nuovo arrivato Theoche nei primi minuti dell'incontro ha fatto intravedere buone cose.

Al 44', però, la caviglia del terzino milanista si gira in modo innaturale e lo costringe al cambio. Per il classe '97 si tratta quindi di una distorsione alla caviglia destra, ma sull'entità del problema se ne saprà di più dopo gli esami a cui è stato sottoposto in ospedale subito dopo il match disputato nella notte italian.