JUVENTUS DYBALA POGBA / Nell'attacco della Juventus solo Cristiano Ronaldo è incedibile e su Paulo Dybala soprattutto in questi giorni è in atto un pressing fortissimo di diversi top club europei ai quali l'argentino non direbbe no, anzi.

Calciomercato Juventus, Dybala sbocca Pogba?

Atteso al rientro dalle vacanze post-Coppa America domenica prossima, Dybala può diventare la grande variabile in grado di ribaltare il calciomercato Juventus nella seconda parte della sessione estiva. Clicca qui per restare aggiornato sul calciomercato.

Stando a quanto riferisce 'Tuttosport' infatti, da fonti argentine ben informate filtra che la 'Joya' stia prendendo in seria considerazione l'ipotesi di lasciare la Juventus per provare una nuova avventura e non farebbe opposizione ad un'eventuale cessione, a patto che si tratti di un nuovo top club per rimanere ai vertici. In modo indiretto la voce è arrivata anche ai dirigenti juventini che però attendono l'incontro domenica per parlarne faccia a faccia e definire la situazione. Intanto, il ManchesterUnited gli fa una corte sfrenata, il Tottenham si muove e anche il Paris Saint-Germain è attento all'evolversi della situazione. Il Ds Paratici si aspetta di ricavare dalla sua vendita circa 80-100 milioni di euro (bonus compresi) che farebbero mettere a bilancio una plusvalenza molto importante e utile per provare l'assalto ad un ultimo, grande colpo di fine mercato. Il sogno? Sempre Paul Pogba, che potrebbe rientrare proprio nei discorsi Dybala-United: costa 150 milioni di euro, Matuidi può essere un'altra carta in mano ai bianconeri.