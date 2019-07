CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA / Ai microfoni di 'Class CNBC' Federico Chiesa ha un po' dribblato l'argomento futuro: "Parlerò con la società, ma non ci sono problemi - le parole dell'esterno della Fiorentina - Ora penso solo ad allenarmi, come una famiglia tratteremo poi tutte le questioni del caso. Per il momento il mio unico obiettivo è tornare in forma".

Come noto, Chiesa ha un accordo con la ma proprio nelle ultime ore il neo patron viola Commisso ha ribadito di non avere alcuna intenzione di cederlo, andando al contempo all'attacco proprio del club bianconero . Servirebbe, forse, un'uscita pubblica del classe '97 a proposito della sua volontà di trasferirsi a Torino per provare a rompere il muro eretto dal club 'gigliato'.