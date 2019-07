CALCIOMERCATO MARSIGLIA RIBERY / Marsiglia, obiettivo grande ritorno.

Secondo 'L'Equipe' il club transalpino - ora allenato da- sta lavorando per il colpo, già all'OM dal 2005 al 2007. L'esterno classe '83 è ancora svincolato dopo l'addio al Bayern Monaco avvenuto lo scorso giugno. Le parti sono in contatto per capire se esistono le condizioni per il nuovo matrimonio