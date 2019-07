Real Madrid, l'annuncio di van de Beek sul suo futuro

CALCIOMERCATO REAL MADRID VAN DE BEEK AJAX / Dopo de Jong e de Ligt, l'Ajax potrebbe perdere in questa sessione di mercato anche van de Beek.

Il centrocampista, da tempo nel mirino del, in un'intervista rilasciata a 'VTBL' ha dichiarato: "Non mi sentirete dire che resterò al 100%. Non mi piace fare questo tipo di dichiarazioni, nel calcio non si può mai promettere nulla". Un'apertura all'addio che fa ben sperare i 'Blancos', ancora alla ricerca di almeno un colpo a centrocampo.