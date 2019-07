CALCIOMERCATO INTER DZEKO / Edin Dzeko potrebbe diventare un giocatore dell'Inter in questa settimana, con la Roma che valuta anche il brasiliano dello Shakhtar Junior Moraes per il post bosniaco, in alternativa al primo obiettivo che resta sempre Gonzalo Higuain.

Dzeko ha da tempo un accordo coi nerazzurri e proprio per questo non vede l'ora di aggregarsi alla squadra di Antonio Conte: "Io ed Edin abbiamo parlato moltissime volte del trasferimento all'- ha svelato a 'passioneinter.com' il CT della Bosnia Robert- Senza nulla togliere alla Roma, che è pure un grande club però sicuramente lui ora ha la possibilità di andare all’Inter dove potrà raggiungere obiettivi più grandi che nella capitale italiana. Ha ancora una buona età con davanti 2-3 anni da poter giocare a grandi livelli. Lui la vede come una grandissima opportunità, per giocare in una squadra più grande, sia in Italia che a livello europeo. Se ascolteranno quello che lui dice, alla fine l’affare si farà. Sarà sicuramente felice all’Inter. Prosinecki ha parlato di Dzeko anche direttamente con: "Mi ha detto che uno degli attaccanti che vuole è lui - ha svelato in conclusione - e sicuramente avrà grande successo in nerazzurro".