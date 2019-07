Calciomercato Milan, salta Andrè Silva al Monaco: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN ANDRE' SILVA MONACO / Sembrava tutto fatto per il passaggio di Andrè Silva al Monaco, invece è arrivato un brusco stop. L'attaccante del Milan, per il momento, non si trasferirà nel Principato.

Lo riferisce 'Repubblica', che scrive di un 'imprevisto' non meglio specificato, forse legato agli esiti delle visite mediche oppure a una mancata intesa sull'ingaggio, che avrebbe bloccato il tutto. Il punto interrogativo è se il discorso potrà essere ripreso in seguito o se invece la trattativa è saltata in maniera definitiva. Staremo a vedere se anche la trattativa con l'peri 30 milioni in entrata sarebbero fondamentali per i rossoneri per lanciare l'assalto all'argentino - subirà o meno delle ripercussioni negative.