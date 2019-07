Calciomercato Verona, pressing per Ciano

CALCIOMERCATO VERONA CIANO FROSINONE / Potrebbe esserci ancora la Serie A nel futuro di Ciano.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . L'attaccante, che tanto bene ha fatto la scorsa stagione con il, è finito nel mirino del. Il club gialloblu - come riporta 'Sky Sport' - ha alzato l'offerta per cercare di soddisfare le richieste dei ciociari.