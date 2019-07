Sassuolo, Pellegrini 'annuncia' Obiang

SASSUOLO OBIANG PELLEGRINI / Nuove conferme riguardo al ritorno in Serie A di Pedro Obiang. L'allenatore del West Ham Manuel Pellegrini ha di fatto annunciato l'addio del centrocampista ex Sampdoria in direzione Sassuolo: "Probabilmente Pedro tornerà in Italia.

- si legge su 'skysports.com' - Ho parlato con lui la scorsa stagione dicendogli che non potevo permettergli di andare in Italia perché la squadra aveva bisogno di lui, ma che se le cose fossero andate meglio le porte si sarebbero aperte. Se il West Ham riceve una buona offerta e il giocatore vuole lasciare il club non ci sono problemi, lo sostituiremo".