NAPOLI ELMAS / Carlo Ancelottti aveva detto apertamente di volerlo il prima possibile in ritiro e per Elif Elmas il momento di iniziare la sua nuova avventura in azzurra sta per arrivare: il centrocampista macedone ha sostenuto oggi e superato le visite mediche con il Napoli, poi si è messo in viaggio verso Dimaro dove si aggreggherà ai nuovi compagni di squadra.

Il 22enne è stato acquistato dala titolo definitivo per una cifra di 16 milioni di euro più bonus. Dopo aver svolto le visite mediche a Roma, il calciatore si è subito diretto in Trentino dove, probabilmente da domani, inizierà ad allenarsi agli ordini di Ancelotti. Il Napoli domani pomeriggio affronterà la Cremonese nell'ultima amichevole del ritiro, ma diffiicilmente Elmas vedrà il campo: più probabile il debutto domenica prossima contro il