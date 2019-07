CALCIOMERCATO MILAN CEBALLOS ARSENAL /Dani Ceballos è ormai a un passo dal diventare un calciatore dell’Arsenal.

Lo spagnolo, nelle prossime ore, svolgerà le visite mediche con i Gunners, che hanno assecondato il suo desiderio di lasciare ilin prestito secco per tornare a giocarsi le sue carte in blanco tra un anno.

Emery ha promesso al centrocampista le 40 partite che cercava, superando la concorrenza del Tottenham: come anticipato da Calciomercato.it a fine giugno, l’interesse del Milan era reale e concreto (Maldini ne parlò durante il summit con il Real Madrid servito a gettare le basi per l’operazione Theo Hernandez), ma la volontà dell’utrerano era disputare da protagonista una competizione europea, condizione che a Milano non avrebbe potuto trovare.

In realtà, era il Tottenham il club meglio piazzato per garantirsi le sue prestazioni. Gli Spurs avevano l’ok del Real Madrid ma alcuni dettagli emersi durante la trattativa con il calciatore hanno fatto saltare definitivamente l’affare. L’Arsenal ha approfittato del momento d’impasse e, grazie alla corte di Emery (che si è mosso in prima persona) ha superato la concorrenza: presto il colpo sarà ufficiale.