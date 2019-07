Juventus, affare Chiesa: nuovo summit... in pullman

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA BARONE / Il futuro di Federico Chiesa continua a tenere in ansia il popolo della Fiorentina. L'esterno italiano è affascinato dalla possibilità di vestire la maglia della Juventus ma Commisso non ha alcuna intenzione di privarsene, almeno in questa stagione. Una situazione complicata che non ha ancora trovato una soluzione: proprio pochi minuti fa - come racconta 'Sky Sport' - ci sarebbe stato un nuovo incontro tra le parti. Chiesa e Joe Barone avrebbero parlato per una ventina di minuti.

Curioso il luogo del 'summit': il colloquio tra i due, infatti, si sarebbe tenuto sul pullman. Presente anche Giancarlo, direttore tecnico del club viola.

AGGIORNAMENTO - Non si respira una bella aria in casa Fiorentina. Dopo il meeting sul pullman, Chiesa - come riporta Luca Calamai - non ha rilasciato dichiarazioni e Commisso si sarebbe infastidito per una domanda sull'esterno italiano.