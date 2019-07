BETIS LO CELSO TOTTENHAM / Svolta in arrivo nel futuro di Giovani Lo Celso. Il centrocampista ex PSG di proprietà del Betis, accostato anche alla Juventus, sembra infatti ad un passo dal trasferimento in Premier League: secondo quanto riportato dal 'Sun', è in chiusura la trattativa tra il club spagnolo e il Tottenham per la cessione dell'argentino per una cifra di circa 50 milioni di euro.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

A confermare lo stato avanzato dell'affare c'è la mancata convocazione del classe 1996 per la tournée del Betis. Dopo Ndombele, gli 'Spurs' sono dunque pronti a mettere a segno un altro grande colpo a centrocampo.