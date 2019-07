CALCIOMERCATO MILAN OTAMENDI / Il Milan è sempre alla ricerca di un centrale di difesa da affiancare a Romagnoli. Il trio Maldini-Boban-Massara vorrebbe regalare a Giampaolo un calciatore d'esperienza: il nome in cima alla lista dei desideri sembra essere quello di Lovren del Liverpool. Il croato piace parecchio ma non c'è ancora stato l'affondo decisivo. Un'altra idea, che rispecchia le caratteristiche richieste, potrebbe essere rappresentata da Otamendi.

Il calciatore argentino non rientra nei piani del Manchester City e Atletico Madrid e, squadre a cui è stato accostato in questa estate, hanno già acquistato il centrale di cui avevano bisogno. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il classe 1988 ha certamente un contratto importante con i Citizens ma un accordo più lungo a cifre più basse potrebbe essere una buona soluzione. Otamendi - non è certo un dettaglio da poco - è gestito da, che in questi giorni è stato il 'regista' dell'affare che porterà Andre Silva al Monaco e Correa al Milan.