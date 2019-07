NAPOLI MAKSIMOVIC TONELLI / Koulibaly e Manolas coppia titolare, Maksimovic, Chiriches e Luperto in panchina: finora è stato indicato così il quintetto difensivo all'interno della rosa del Napoli ma le cose potrebbero presto cambiare.

Il problema è nato per il mancato rinnovo di contratto del difensore serbo, in scadenza nel 2021, che starebbe valutando la possibilità di cercare più spazio altrove. Nel caso dovesse andare in porto la cessione di Maksimovic, ecco che si aprirebbero le riflessioni sul reparto difensivo azzurro: confermare i quattro già in rosa, togliere dal mercato(accostato al) o andare a caccia di un altro difensore. Per il momento gli azzurri studiano la situazione, in attesa di capire se davvero il serbo spingerà per andare via e se arriveranno offerte giudicate adeguate per farlo andare via.