p>SERIE B IACHINI/ Intervistato in esclusiva ai microfoni di 'SerieBnews.com', Beppe, ex allenatore dell'Empoli, ha parlato del prossimo campionato cadetto azzardando anche un pronostico sulle favorite... PER CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!