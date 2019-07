Milan, Rafinha in vendita: futuro deciso

CALCIOMERCATO MILAN BARCELLONA RAFINHA / Futuro lontano dal Barcellona per Rafinha.

Il calciatore, con un passato all', è stato accostato in questi ultimi giorni al: il club blaugrana - come riporta 'MundoDeportivo' - avrebbe comunicato al centrocampista che non rientra nei piani societari. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Niente Italia però per Rafinha, che dovrebbe continuare a giocare in Spagna: la squadra in pole sarebbe, infatti, il