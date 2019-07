CALCIOMERCATO NAPOLI PEPE / Nessun segreto: Nicolas Pepe è un obiettivo del Napoli e ha scalato posizioni nelle gerarchie azzurre da quando la trattativa per James Rodriguez è diventato un braccio di ferro con il Real Madrid con l'Atletico nelle vesti di rivale.

Il 24enne del Lille piace anche ale ale la battaglia è destinata ad arrivare a conclusione nei prossimi giorni: i partenopei avrebbero offerto una cifra intorno ai 60 milioni di euro più il cartellino di, che piace al club transalpino, ma il calciatore sarebbe molto attratto dalla possibilità di giocare in Premier League. Giornate quindi di riflessioni anche se Gerard Lopez qualche giorno fa ha confermato che il destino di Pepe è comunque lontano da: "Nico sarebbe potuto andare anche la scorsa estate. E' vero, per lui sono arrivate grandi offerti da grandi club, quindi penso che se ne adrà. Poi nel calcio non si può mai sapere".