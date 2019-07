Calciomercato Roma, doppio annuncio di De Sanctis

CALCIOMERCATO ROMA DE SANCTIS - La Roma è tra le società più attive in questa sessione di calciomercato, sia in entrata che in uscita.

A margine della conferenza stampa di presentazione di Gianluca, difensore centrale prelevato dall'Atalanta, è intervenuto anche il team manager Morganper rispondere alle domande sulle prossime strategie dei giallorossi: "Noi sappiamo che da qui in avanti dobbiamo fare un altro ingresso di un difensore centrale - il primo annuncio dell'ex portiere, cui ha fatto seguito un altro più generico - Tutte le altre decisioni verranno prese tenendo in considerazione parametri tecnici ed economici".