p>CALCIOMERCATO INTER MERTENS LUKAKU/ In un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss', Dries, attaccante di proprietà del Napoli e della nazionale belga, ha parlato del suo compagno con i Diavoli Rossi,, accostato all'Inter: "Ho sentito Romelu. E' un calciatore davvero forte e un vero amico". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Mertens ha poi aggiunto: "Non so proprio dove possa andare nella prossima stagione. Non sono sicuro che resti allo United".