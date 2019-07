JUVENTUS POGBA MILINKOVIC SAVIC LAZIO / Uno non viene, l'altro va: Paul Pogba e Sergej Milinkovic-Savic hanno i destini incrociati. Il francese, da tempo obiettivo della Juventus, sarebbe vicino al Real Madrid: come si legge su 'repubblica.it', sarebbe in dirittura d'arrivo la trattativa tra i blancos e il Manchester United per il trasferimento dell'ex bianconero.

Affare che sbloccherebbe subito l'arrivo di Milinkovic ai Red Devils: con la Lazio ci sarebbe un accordo intorno ai 75 milioni di euro più bonus con il calciatore che firmerebbe un contratto di cinque anni.

Nei giorni scorsi Claudio Lotito aveva spiegato che la cesisone del centrocampista serbo, accostato in passato anche a Juventus, Inter e Milan, non poteva essere esclusa: dopo i no della scorsa estate, la Lazio è pronta a privarsi di Milinkovic-Savic davanti ad un'offerta importante. Quella del Manchester United sembra poter essere quella giusta: a Pogba il compito di dare il là all'operazione...