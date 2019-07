CALCIOMERCATO MILAN DEMIRAL RUGANI JUVENTUS/ Il Milan continua a seguire con interesse il profilo di Merih Demiral, difensore turco della Juventus. L'ex Sassuolo però, non sarebbe l'unico nome bianconero sulle tracce del club rossonero. Stando infatti a quanto riportato da 'SportMediaset', il Milan avrebbe messo nel mirino anche Daniele Rugani, giocatore già in ottica rossonera e possibile alternativa nel caso Demiral dovesse saltare. Molto però, potrebbe dipendere dalle scelte di Maurizio Sarri, tecnico della Juventus.

Sono stati molti i possibili affari fra Juventus e Milan accennati e mai andati a buon fine in questa sessione estiva di calciomercato. Uno di questi è legato alla porta e, più in particolare, a Gianlugi Donnarumma e Mattia Perin. Il classe 1999 è stato infatti proposto alla Vecchia Signora e, viceversa, l'ex Genoa avrebbe sposato la causa del Diavolo per sostituirlo. Da non tralasciare inoltre, le suggestioni Dybala e Romagnoli. Il primo vorrebbe infatti rilanciarsi dopo una stagione non particolarmente esaltante, mentre il secondo avrebbe rinforzato ancor di più il reparto difensivo della Juventus.