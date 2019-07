CALCIOMERCATO GENOA OMEONGA - Stephane Omeonga lascia nuovamente il Genoa.

Dopo gli ultimi sei mesi trascorsi prestito in Scozia con l', il 23enne centrocampista belga fa ritorno in patria. Il, infatti, ha ufficializzato il suo acquisto in prestito con diritto di riscatto del giovane mediano dal club rossoblu.