CALCIOMERCATO INTER MIRANDA MONACO/ Stando a quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', Joao Miranda sarebbe sempre più vicino a lasciare l'Inter in questa sessione estiva di calciomercato.

Dopo le voci di un possibile approdo in Cina, il futuro del difensore brasiliano potrebbe invece essere legato alla Ligue 1 e, più in particolare, al Monaco. Per le ultime notizie sui trasferimenti---> clicca qui!

Miranda, che con l'arrivo di Godìn avrebbe meno spazio, sarebbe vicino al club del Principato data la sua volontà di continuare a calcare i rettangoli verdi del Vecchio Continente.