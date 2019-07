SONDAGGIO CMIT CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Da Dybala a Gonzalo Higuain passando per Mandzukic e Kean. Sono molti gli attaccanti della Juventus dati per partenti in questa sessione estiva di calciomercato, ma soltanto uno è stato scelto dagli utenti di Twitter, si tratta del croato ex Bayern Monaco.

Mandzukic ha infatti ricevuto il 46% dei voti come bomber da lasciar andare in questa finestra dei trasferimenti. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Al secondo posto, distanziato di molti punti percentuali, troviamo Paulo Dybala al 23%. Con due lunghezze in meno, ecco Gonzalo Higuain al 20% mentre l'attaccante che (quasi) tutti vogliono ancora in bianconero è Moise Kean, ultimo col 12%.