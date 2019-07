MANOLAS NAPOLI DE ROSSI NAINGGOLAN / Fresco di arrivo al Napoli, Kostas Manolas ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport': "Ho avuto impressioni positive finora: ci alleniamo con intensità. Mi piace molto il Napoli: è una squadra tecnica e forte. Il gol all'esordio? Non è importante: conta l'obiettivo. Ho scelto il Napoli perché è vicino alla Juventus e può fare il salto di qualità: sono qui per vincere. Su Koulibaly posso dire che è forte: spero di potermici trovare al meglio. Ancelotti? Par lui parlano i numeri: è un grande tecnico.

Mi può aiutare tanto".

Il centrale greco ha poi parlato dei momenti di due suoi ex compagni di squadra alla Roma, Nainggolan e De Rossi: "Radja è un ragazzo d'oro: quando c'è con la testa è tra i più forti. Gli auguro il meglio perché è uno dei miei migliori amici. De Rossi invece mi ha dato molto, è un capitano vero. Peccato non riesca a chiudere la carriera in Italia. Gli auguro buona fortuna al Boca: farà bene perché è un campione".