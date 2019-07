CALCIOMERCATO INTER AGENTE BALE REAL MADRID ZIDANE - Continua la polemica, a mezzo stampa, tra il Real Madrid e Gareth Bale, nella persona del suo agente Jonathan Barnett. Dopo aver punzecchiato l'allenatore dei castigliani, Zinedine Zidane, nei giorni scorsi, il procuratore è tornato alla carica dettando la linea per un eventuale trasferimento del gallese altrove.

"Gareth è uno dei migliori giocatori del pianeta - le sue parole a 'Sky Sports News' - e non ci sono saranno accordi improvvisati per cederlo. Posso assicurare che non andrà in prestito in nessun club. Se dovesse arrivare qualcosa di interessante, allora le cose potrebbero cambiare in poco tempo. Ma adesso è un giocatore del Real Madrid e non è escluso che potrebbe esserlo ancora per i prossimi tre anni (fino alla scadenza naturale del contratto, ndr)". Il 30enne esterno d'attacco mancino è stato accostato all'di Antonio, anche se i costi dell'operazione sono elevati e rappresentano un ostacolo importante.