JUVENTUS INTER CONFERENZA STAMPA SARRI / Dopo le parole dell'allenatore dell'Inter Antonio Conte, Maurizio Sarri è pronto a presentare in conferenza stampa la sfida che domani andrà in scena contro i nerazzurri nella gara di ICC (International Champions Cup). Bianconeri e nerazzurri sono entrambi reduci da die sconfitte rispettivamente contro Tottenham e Manchester United. Calciomercato.it ha riportato LIVE le parole del tecnico della Vecchia Signora:

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

SULLA SFIDA CONTRO L'INTER - "Non sarà una gara come le altre: si affronteranno due squadre che non potranno esprimersi al meglio, vista la condizione fisica non al meglio e a causa del tasso di umidità.Cercheremo di dare continuità a quanto visto all'inizio della ripresa contro il Tottenham.

Nel calcio non si può privilegiare una fase rispetto all'altra: lavoriamo anche molto sulla difesa".

SU RONALDO - "Sarà usato principalmente come attaccante di sinistra. Deve fare la differenza".

SUL MOMENTO DELLA SQUADRA - "Non mi aspetto molte differenze rispetto alla partita contro il Tottenham. In questi giorni stiamo giocando molto ma ci alleniamo poco: la fase decisiva della preparazione sarà quella da fine luglio al 10 agosto".

SUL GAP TRA SERIE A E GLI ALTRI CAMPIONATI - "Il livello degli allenatori italiani è evidente: siamo tra i movimenti più importanti. Il gap rispetto agli altri campionati, come la Premier, è economico, non tattico".

SULLE SUE RICHIESTE ALLA SQUADRA - "A loro chiedo molto durante gli allenamenti. Mi piace una squadra che sia capace di riprodurre gli stessi ritmi della gara anche durante le sedute di allenamento. Questo gruppo può farlo con facilità".

SU DYBALA - "Potrebbe agire facilmente da 'falso nueve'. Potremmo poi vedere soluzioni diverse: Paulo potrebbe giocare anche alle spalle dei due attaccanti nel ruolo di trequartista".