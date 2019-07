CALCIOMERCATO ROMA INTER KOLAROV JUVENTUS / Nonostante la sua carta d'identità (classe ‘85) e una stagione vissuta non ad altissimi livelli, Kolarov continua a ricevere proposte dall'Italia e dall'estero.

La prima società a corteggiare il serbo - anche su suggerimento di Dzeko - è stata l'Inter che ci ha pensato più volte, ma le titubanze derivano dal fatto che in rosa c'è già Diego Godin e con il probabile arrivo di Edin Dzeko il tecnicosi ritrovrebbe in rosa troppi giocatori non più giovanissimi. Poi, alcuni intermediari hanno presentato una super proposta (3,5-4 milioni di euro a stagione) firmata dal. I turchi avevano intenzioni molto serie, ma così come sta avvenendo per Kalinic , l'assenza di una proposta per il cartellino ha impedito all'affare di prendere quota. Infine, si registra anche un timido contatto con la. Il club bianconero apprezza molto la persolità e la duttilità dell'ex City, che in passato ha ricoperto pure il ruolo di centrale.