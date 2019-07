JUVENTUS INTER CONFERENZA STAMPA CONTE / Proprio a Nanchino, sede del quartier generale di Suning, va in scena domani la sfida più attesa del pre-campionato dell'Inter. La formazione di Antonio Conte, insoddisfatto per la rosa ancora incompleta, affronta la Juventus in una sfida che non può mai essere considerata solo un'amichevole. Reduci entrambi da una sconfitta al debutto in International Champions Cup, nerazzurri e bianconeri si incrociano quindi in un match sentitissimo. Alla vigilia dell'incontro, il tecnico interista ha fatto quindi il punto sulle news ed il calciomercato Inter in conferenza stampa.

Calciomercato.it ha riportato per voi, in diretta, le sue dichiarazioni.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

SUI RAPPORTI CON LA SOCIETA' - "Non avevo bisogno di rassicurazioni: con presidente e dirigenti ci siamo confrontati in modo sereno".

SULLA GARA CONTRO LA JUVENTUS - "Partite del genere ti aiutano ad assimilare i concetti sui quali si lavora, sia in fase di possesso che di non possesso palla. Vengono analizzate le cose positive e quelle negative. L'obiettivo è quello di migliorarsi".

SU VECINO E GODIN - "Il primo sta lavorando perché veniva da un infortunio: siamo vicini a recuperarlo. Godini ha cominciato ad allenarsi con noi. Entrambi sono ottimi elementi e sono felice di averli".

ANCORA SULLA JUVENTUS - "Sarà un'amichevole importante: entrambe le squadre sono in preparazione. Cercheremo di giocare una buona partita: speriamo di vedere dei miglioramenti, al di là del risultato finale".

SULLA PARENTESI IN PREMIER - "L'esperienza in Inghilterra mi ha arricchito professionalmente. Sono felice di essere tornato in Italia e di essere a capo di uno dei club più importanti".

SU SARRI ALLA JUVENTUS - "Non posso giudicare: la Juventus avrà avuto i suoi buoni motivi. Sarò emozionato: è la prima volta che affronto i bianconeri da quando il mio rapporto si è concluso con loro. Sarà bello rivedere vecchi amici. Al fischio d'inizio finirà però tutto: la Juventus è un'avversaria e anche io lo sono per lei".