CALCIOMERCATO CAGLIARI INTER EDER / Contento per la sua esperienza in Cina, Eder ha fatto il punto sull'Inter e sull'interesse del Cagliari: "Non so niente del Cagliari (sorride, ndr), ma per ora resto qua. Poi vedremo - le sue parole al 'Corriere dello Sport' - Vivere in Cina? Benissimo fin dal primo giorno. Ho segnato molto e servito tanti assist.

Sono qui da un anno e vi assicuro che si vive bene. Non potrei chiedere di più. Inter? Io Conte lo conosco da un pezzo, sia lui sia Oriali. Non rivelo un segreto se dico che stravedo per il mister, ma le mie parole servono a poco: sono i risultati che ha raggiunto in carriera a parlare per lui. Non so se riuscirà a superare la Juventus perché il gap in questi anni è stato grande, ma di certo i bianconeri da adesso in poi dovranno sudarselo di più il tricolore".