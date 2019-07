Inter, anche un prodotto del vivaio per il dopo-Perisic

INTER BIRAGHI PERISIC / Non solo Nainggolan e Icardi. La bocciatura tecnico-tattica di Ivan Perisic ufficializzata pubblicamente dal tecnico Conte, aggiunge un altro nome pesante alla lista dei calciatori dell'Inter che possono partire.

Conte infatti parte del suo 3-5-2 collaudato e se Perisic non è in grado di ricoprire il ruolo di esterno a tutta fascia che gli ha richiesto, allora bisognerà piazzarlo in un altro club e sostituirlo con un nome adeguato.

In corsa resta sempre Matteo Darmian, in uscita dal Manchester United, ma non è il solo nome in lista. Nella Roma va monitorato sempre Kolarov, mentre negli ultimi giorni è spuntato anche il serbo Kostic dell'Eintracht Francoforte. Un'altra pista secondo 'Tuttosport' conduce a Cristiano Biraghi, 26enne laterale della Fiorentina e prodotto del vivaio dell'Inter. Viene valutato circa 15 milioni di euro, ma i viola continuano a puntare BorjaValero che dunque potrebbe essere utilizzato come parziale contropartita.