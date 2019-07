CALCIOMERCATO JUVENTUS FIORENTINA BERNARDESCHI CHIESA / Felice di iniziare una nuova stagione con la Juventus, Federico Bernardeschi ha fatto il punto tra indiscrezioni di mercato e obiettivi futuri: "Chiesa? E' giusto che Federico decida in totale autonomia il suo percorso professionale. Solo lui può scegliere per se stesso. Io quella volta l'ho fatto da solo, come è sempre successo in occasioni di tutte le decisioni importanti nella mia vita. Vado avanti a testa alta e sono molto felice di essere alla Juve, ma non chiedetemi di dargli consigli - le sue parole al 'Corriere dello Sport' - Convincerlo? Con Chiesa abbiamo giocato due anni insieme e ci vediamo in Nazionale, ma non gli ho detto di venire a Torino.

Lo lascio tranquillo perché ora starà pensando a miliardi di cose e non serve che qualcuno gli metta altre cose in testa".

IL RUOLO - "Con Sarri ho parlato e mi ha detto 2-3 cose importanti che però sarà lui a comunicarvi a tempo debito - prosegue Bernardeschi - Per ora mi sta provando esterno destro e in questa tournée giocherò in questa posizione. Se mi cambierà ruolo, lo dirà lui".

OBIETTIVI - "Grandi obiettivi e la cosa fondamentale per raggiungerli è la testa. Io ho fatto un percorso interiore fantastico, non con un mental coach, ma in un modo che prima o poi spiegherò a tutti in modo approfondito. Ora vivo il presente, giorno per giorno, con il desiderio di raggiungere qualcosa di grandioso. Champions? Ogni anno penso che possa essere quello buono perché noi giocatori siamo forti e la società lavora per centrare questo obiettivo. La Champions è una competizione a parte e vincerla è una questione di sfumature, di dettagli, ma anche di fortuna. Ci proveremo".