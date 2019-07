CALCIOMERCATO MILAN ATLETICO MADRID CORREA / Giornata importante per il futuro di Angel Correa. Approfittando del viaggio a Milano di Berta, d.s.

La richiesta dell'Atletico è di 50 milioni di euro, ma l'accordo potrebbe arrivare sulla base di 40 milioni più bonus. I rossoneri hanno fatto assi in avanti e oggi potrebbero definire l'affare. Dal canto suo, riporta il 'Corriere dello Sport', Correa avrebbe già dato la sua totale disponibilità al Milan, ma restano da limare le cifre per il contratto quinquennale: il calciatore punterebbe a un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione, mentre la società milanese non vorrebbe superare quota 3 milioni, inserendo qualche bonus legato a obiettivi di squadra e personali.