CALCIOMERCATO FIORENTINA JUVENTUS CHIESA / Federico Chiesa vuole lasciare la Fiorentina. Il calciatore ha avuto modo di ribadirlo ai vertici viola negli ultimi giorni, quando si è verificato un colloquio con Joe Barone, braccio destro di patron Commisso. Come anticipato da Calciomercato.it, la Fiorentina vorrebbe che fosse Chiesa a esporsi in prima persona, spiegando ai tifosi la sua volontà di approdare alla Juventus.

Dopo la festa viola nel Bronx, entrati in nel ristorante Zero Otto Nove, riporta il 'Corriere dello Sport', Barone e Chiesa avrebbero avuto un colloquio, durante il quale il giocatore ha espresso la sua volontà: "Voglio andare via, è arrivato il momento, ho bisogno di nuovi stimoli, mi dispiace". Ascoltando le sue parole, il dirigente ha poi confermato la volontà di non cederlo, chiedendo poi informazioni sulla sua scelta per il futuro. "Non lo so, non c’è nessuno per ora", avrebbe spiegato Chiesa. Barone avrebbe allora incalzato: "Federico, ma se non c’è nessuno, perché hai tutta questa fretta di andare via? Chi c’è dietro? Quale squadra? Con tuo padre ho già parlato e non ho più niente da dirgli. Ma siccome continuano a uscire queste voci sul tuo futuro, allora siate tu e lui a uscire allo scoperto, a dire che volete andare via. Ditelo ai tifosi, spiegatelo, assumetevi la responsabilità della vostra scelta. In ogni caso non ti venderemo neanche se ci arrivasse un’offerta da un miliardo. Rocco non ha bisogno dei tuoi soldi. Noi non abbiamo comprato te, abbiamo comprato la Fiorentina. Visto che parli bene inglese - ha proseguito Barone - perché limitarti al calcio italiano, perché non guardare oltre, alla Germania, all’Inghilterra? In ogni caso, da Firenze non ti muovi. Per Rocco bisogna tornare a onorare la maglia viola e rispettare i tifosi".