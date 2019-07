CALCIOMERCATO NAPOLI INTER JUVENTUS ICARDI / Continua sottotraccia il lavoro del Napoli per arrivare a Mauro Icardi. Nonostante il gradimento del giocatore verso la Juventus, altra società interessata ormai da tempo, i campani hanno la possibilità di convincerlo ad accettare la loro proposta.

Così, dopo l'incontro andato in scena le scorse settimane tra, di recente ci sarebbero state ulteriori novità sulla tratattiva: clicca qui per restare aggiornato.

Inter e Napoli, riporta il 'Corriere dello Sport', avrebbero parlato di Icardi tramite un contatto tra il presidente De Laurentiis e l'a.d. Marotta. Gli azzurri, prima di ottenere il sì del giocatore, non vorrebbero farsi trovare impreparati con il club nerazzurro, che lo valuta tra i 60 e i 70 milioni di euro. Intanto, sempre per il reparto offensivo, il Napoli continua a lavorare per Pepe: di recente si sarebbe verificato un incontro tra il d.s. Giuntoli e un intermediario di mercato.