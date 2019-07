JUVENTUS POGBA DYBALA / Il ManchesterUnited sta facendo di tutto per cercare di trattenere Paul Pogba, considerato elemento centrale non solo dal punto di vista tecnico ma anche di marketing. Negli ultimi giorni sono circolate voci secondo cui i 'Red Devils' vorrebbero proporgli il rinnovo di contratto e la fascia di capitano pur di convincerlo a restare cambiando idea. Sì, perché il francese il suo desiderio di cambiare aria lo ha già espresso e ribadito pubblicamente anche tramite il suo agente, il potente Mino Raiola che gli sta cercando una via d'uscita con due possibili destinazioni che rimangono in corsa: RealMadrid e Juventus. Clicca qui per restare aggiornato sul calciomercato.

Gli spagnoli sembrano restare in pole position nella corsa al centrocampista, ma attenzione ai nuovi sviluppi che si registrano dall'Inghilterra.

Dopo le indiscrezioni del tabloid 'Metro', in Italia è 'Tuttosport' a confermare il tentativo concreto da parte del Manchester United per lo juventino Paulo. I 'Red Devils', si legge, stanno facendo sul serio e vogliono convincere la 'Joya' a volare a 'Old Trafford' e anche se per il momento le due piste restano slegate, la Juventus da parte sua fa trapelare che libererebbe Dybala destinazione Manchester solo per poter arrivare a Pogba. Tutto dipende soprattutto dalla volontà di Dybala: è tentato dall'ipotesi inglese, se accetta può far decollare anche l'operazione Pogba con un sorpasso della Juventus ai danni del Real Madrid. Gli inglesi avrebbero messo in conto un investimento da 80-100 milioni di euro per arrivare a Dybala, cifra che verrebbe reinvestita proprio su Pogba dalla 'Vecchia Signora' con l'aggiunta di altre cessioni, ad esempio(anche lui piace allo United) e. Uno scenario che rimane comunque molto difficile, ma non impossibile.