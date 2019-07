MILAN BAYERN MONACO GIAMPAOLO / Vigilia per il Milan di Giampaolo. I rossoneri faranno il loro esordio in ICC contro il BayernMonaco, una sfida impegnativa per una squadra che dovrà fare i conti con diverse assenze: "Ci vorrà tanto impegno - ammette il mister in conferenza stampa - Sarà una gara ad alto livello.

Lavoriamo insieme da dieci giorni e mi aspetto di vedere il lavoro che abbiamo fatto. Sappiamo cosa fare, giocheremo partite che ci permetteranno di capire dove siamo arrivati e dove dobbiamo migliorare".

OBIETTIVO - "Voglio vedere le qualità dei miei ragazzi in campo, vogliamo essere qualcosa di riconoscibile, il percorso è lungo ma dobbiamo avere tutti la stessa idea. Piatek? E' un giocatore completo, lo conosco come avversario. Ha forza, tecnica, ha senso del gol. In questi giorni mi è piaciuto molto".