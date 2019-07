CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI KHEDIRA / Non solo entrate per la Juventus di Maurizio Sarri, impegnata in tournée per prepararsi al meglio alla prossima stagione. La società dal canto suo continua a lavorare ancora sul mercato con le uscite che potrebbero presto assumere un ruolo centrale.

Stando a quanto rivelato da 'Sky Sport' dopo tanti anni la Juventus potrebbe lasciar andare Samiche starebbe parlando con ilche ha recentemente perso Elmas approdato al Napoli. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il tedesco potrebbe non essere l'unico centrocampista in uscita dopo gli arrivi di Rabiot e Ramsey. In lista di sbarco non è da escludere anche Blaise Matuidi che avrebbe su di lui gli occhi del Monaco per un ritorno in patria.