MILAN BERTOLACCI / Dopo essersi liberato dal Milan, Andrea Bertolacci è alla ricerca di una nuova squadra da cui ripartire, magari in Serie A.

Intanto l'ex Lecce e Genoa ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' mandando una frecciatina ai rossoneri: "C'è un po' di rammarico perchè non ho avuto una vera possibilità per dimostrare le mie capacità. Adesso dispiace perchè non sono riuscito a mettermi in mostra. Saranno stati diversi fattori. Forse perchè ero in scadenza, forse per concetti dell'allenatore che comunque era stato il primo a volermi. Per tutto questo ho avuto poco spazio in rossonero".