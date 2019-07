Arsenal, affare Zaha: muro Crystal Palace

CALCIOMERCATO CRYSTAL PALACE ZAHA ARSENAL / Non sarà facile prendere Wilfried Zaha per l'Arsenal. L'attaccante è l'obiettivo numero uno dei Gunners ma il CrystalPalace, proprietario del cartellino del calciatore, non ha alcuna intenzione di fare sconti. Come riportano i colleghi di 'SkySports', Zaha non lascerà il Crystal Palace per una cifra inferiore agli 80 milioni di sterline.