CALCIOMERCATO INTER THAUVIN VILLAS-BOAS / Accostato in passato in Italia soprattutto all'Inter, Florian Thauvin sembra ormai certo di restare al Marsiglia.

A confermarlo è stato Andrétecnico dell'OM che ai microfoni 'L'Equipe' ha sottolineato l'incedibilità del calciatore: "Florian è felice di restare qui. Parlo spesso con lui, è una persona buona e mi ha detto chiaramente quali sono i suoi obiettivi". Spente così tutte le voci riguardanti il suo addio.