JUVENTUS CASO CRISTIANO RONALDO MAYORGA STUPRO / Finisce il terribile incubo di Cristiano Ronaldo.

Il fuoriclasse portoghese non dovrà più difendersi dalle famigerate accuse di stupro della modellaper un presunto reato risalente al 2009. Tramite una nota ufficiale, contenente il documento della polizia, l'unità investigativa delha di fatto reso noto che tutte le accuse sul conto del fenomeno della Juventus sono state fatte cadere in quanto "non possono essere provate oltre ogni ragionevole dubbio e che non saranno contestati capi d'accusa al calciatore". Il comunicato della procura di Las Vegas parla anche di “mancanza di prove chiare sulla base delle informazioni fin qui ricevute per documentare chiaramente uno stupro”.