CALCIOMERCATO MILAN MADRID SAVIC MARIANO MODRIC / Boban è volato a Madrid per chiudere con l'Atletico il colpo Correa. L'affare è ormai in dirittura d'arrivo per una cifra vicina ai 40 milioni di euro più bonus: dalla Capitale spagnola è dunque pronto ad arrivo un altro acquisto targato Maldini-Boban-Massara dopo Theo Hernandez. Madrid è così diventata il centro del calciomercato del Milan e non è detto che sia finita qui: gli ottimi rapporti con Real e Atletico potrebbero far nascere altre trattative. I rossoneri continuano ad essere a caccia di un centrale di difesa e un nome che potrebbe tornare di moda è quello di Savic, che conosce bene il calcio italiano per aver vestito la maglia della Fiorentina.

I rapporti con Florentino Perez sono davvero ottimi e per il Milan potrebbe tornare di moda il nome di Mariano, che al momento però preferirebbe giocarsi le sue carte al Real. Se dovesse cambiare idea i rossoneri potrebbero essere una pista percorribile soprattutto se dovesse uscire anche Cutrone.

Il sogno dei tifosi del Milan resterà Modric, fino all'ultimo giorno di mercato, ma come spiegato da Calciomercato.it l'ex Tottenham non ha ancora cambiato programmi: nei suoi piani c'è, infatti, la volontà di rispettare il suo contratto con il Real.