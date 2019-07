CALCIOMERCATO MILAN TODIBO BARCELLONA / Al momento l’arrivo di un centrale difensivo è una priorità assoluta per il Milan che sta provando a rinforzare la rosa a disposizione di Marco Giampaolo. Gli unici arruolabili sono Musacchio e Romagnoli, visto il lungo infortunio di Mattia Caldara e gli addii delle scorse settimane. Ecco perchè i rossoneri sono a caccia di rinforzi in quel settore dove non ci sarebbe solo lo juventino Demiral.

Stando a quanto rivelato da 'France Football' nella lista di Paolo Maldini per la retroguardia ci sarebbe anche, da gennaio in forza al. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il club catalano potrebbe cedere il giovane difensore in prestito per fargli fare esperienza ad alti livelli e il Milan sarebbe in questo senso una giusta soluzione.