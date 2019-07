Milan, colpo Correa: che polemiche!

CALCIOMERCATO MILAN CORREA COLPO ATLETICO MADRID / Fa discutere il possibile acquisto di Correa dall'Atletico Madrid da parte del Milan. I rossoneri dovrebbero sborsare una cifra vicina ai 40 milioni di euro più bonus, che potrebbero portare l'affare sopra ai 50 milioni.

Tantissimi soldi che il Milan in parte incasserà dalla cessione dima che lasciano più di un dubbio a molti tifosi. Su Twitter Correa è ovviamente subito entrato in tendenza, facendo discutere non poco. E' soprattutto il prezzo, con le cifre ancora non molto chiare, al centro della polemica. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Ecco alcuni tweet: