JUVENTUS PSG NEYMAR MBAPPE / La vicenda Neymar continua a tenere banco in casa Paris Saint-Germain. Il brasiliano pare ormai ai ferri corti con i transalpini e tutte le big europee sembrano pronte a piombare su di lui.

sono pronte a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni del classe 1992, ma il giocatore si sarebbe proposto anche alla che potrebbe pensare ad uno scambio con Dybala e Matuidi . Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Secondo 'El Pais' il Paris Saint-Germain avrebbe intenzione di cedere il brasiliano per non rinunciare a Mbappe. Stando a quanto riporta la testata spagnola, sul francese ci sarebbe il Manchester City. Il giocatore sarebbe tentato di lavorare con Guardiola e il Psg vorrebbe cercare di fare il possibile per trattenerlo, in primis con uno stipendio da capogiro: 50 milioni di euro l'anno. Per fare questo però e per evitare di incappare nei problemi del Ffp, sarebbe dunque necessario vendere Neymar.