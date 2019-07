ATALANTA GASPERINI ZAPATA / La nuova stagione dell'Atalanta sta per prendere il via. E Giampiero Gasperini è pronto a cominciare, in attesa della Champions League. "Per noi sarà una riprova. Vogliamo fare bella figura in Europa e fare bene in campionato".

Per la stagione serviranno però rinforzi, come affermato dallo stesso tecnico ai microfoni di 'Sky Sport'. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

"Non sono un grande amante delle rose troppo allargate, ma ci servono un difensore e un vice-Ilicic. Un paio di innesti servono, lo scorso anno abbiamo rischiato di ritrovarci troppo a corto di uomini. Zapata? L'unica offerta indecente potrebbe arrivare per lui. Al momento non c'è e speriamo che non arrivi" ha dichiarato l'allenatore nerazzurro. Non è escluso che tra i difensori la 'Dea' possa tentare l'assalto al brasiliano Carlos Augusto, finito anche nel mirino del Milan.