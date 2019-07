CALCIOMERCATO INTER MAROTTA CONTE / Nuove dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta dopo le prime rassicurazioni a Conte e ai tifosi nerazzurri. Questa l'intervista completa all'ANSA sul vertice di oggi da parte dell'ex dirigente della Juventus: "C'era un clima molto cordiale, direi familiare. Conte lo conosco benissimo, conosco il suo linguaggio e lo so interpretare nel migliore dei modi. Tutta la società è in sintonia, direi in simbiosi con lui, con la ricerca del particolare e la cura del minimo dettaglio. Nasce da qui la sua esigenza di avere una squadra a disposizione nell'immediato.

Però il mercato lungo fa sì che le società dilatino un po' i loro tempi, è un mercato che non è ancora entrato nel vivo".

Focus, poi, sull'attacco: "È chiaro che noi siamo in difficoltà soprattutto nel reparto offensivo, ma vogliamo fare le cose con calma per non fare delle scelte avventate. Ogni scelta va fatta e condivisa con Conte, senz'altro, ma siamo molto attenti anche al rispetto del financial fair play. Non possiamo fare investimenti troppo onerosi, rischiamo di ricadere nuovamente nelle griglie dell’Uefa". Infine, Marotta conferma i prossimi obiettivi in entrata: "Siamo alla ricerca di due punte, una di esperienza e un giovane, perché oggi abbiamo solo Lautaro Martinez. L'anno scorso c'erano anche Keita e Icardi, mentre ora abbiamo solo un attaccante. Poi siamo un pochino a disagio anche perché è l'anno del cambiamento: c'è stato l’arrivo di Conte con le sue idee, di sicuro l'anno prossimo saremo ancora più pronti e allineati".